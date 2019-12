Pairetto per Inter-Genoa, Ravezzani: “Grottesco”. E replica così alla rivolta juventina

“Per chi non afferra. Se nel campionato X il fratello del dirigente della squadra Y fosse mandato ad arbitrare una partita della squadra Z (che si gioca lo scudetto proprio con Y!), tutti diremmo che il designatore non sa fare il suo mestiere. Così vi sembra più chiaro?“. Fabio Ravezzani contesta apertamente la designazione dell’arbitro Pairetto per Inter-Genoa.

Un evidente conflitto di interessi, alla luce della presenza del fratello di Pairetto nell’organigramma juventino. E proprio i tifosi juventini sono subito scattati per le parole di Ravezzani, che ha replicato così.

“Che poi, in tutta questa grottesca vicenda di Pairetto in Inter-Genoa, non vedo cosa c’entrino qui i commenti sdegnati di alcuni juventini per la mia critica. La cosa riguarda l’Inter. Non vedo quale sia l’interesse della Juve a difendere una scelta sbagliata che non la riguarda”.