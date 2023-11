Inter, iniziata nuova fase di riabilitazione per Pavard: quando può rientrare

Benjamin Pavard farà di tutto per tornare in campo entro la fine del 2023. Ieri - dopo 3 settimane - il difensore dell’Inter ha tolto il tutore al ginocchio e da ieri ha iniziato il lavoro sul tapis roulant antigravitazionale per non caricare eccessivamente sull'arto. Oggi sia lui che Bastoni hanno lavorato in palestra nel pre-Benfica. Inizia così per il francese una nuova fase di riabilitazione, prima del ritorno sul campo. L’obiettivo è poterlo schierare a fine dicembre/inizio gennaio, di settimana in settimana si valuterà la situazione.