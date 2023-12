Pedullà: “Fascia, Inter ha scelto il nome da un anno. Marotta aspetta ok Zhang per chiudere”

L’Inter aspetta il via libera della proprietà per finanziare un’operazione come quella recente per strappare Gosens all’Atalanta

E' Tajon Buchanan il nome preferito dell'Inter per la fascia destra. Juan Cuadrado ha infatti confermato che si opererà al tendine d'Achille e il club nerazzurro è sulle tracce del belga per sostituirlo. Spiega infatti Alfredo Pedullà: "Una storia che va avanti da quasi un anno, esattamente dallo scorso gennaio, quando erano stati allacciati contatti con il Bruges. E ad aprile dal Belgio rilanciarono con forza, pur non essendoci stati contatti diretti tra i club. A quei tempi la valutazione era di circa 18 milioni, adesso è scesa leggermente visto che Il classe 1999 non ha un contratto lungo, in scadenza tra circa un anno e mezzo. È vero che il canadese ha avuto sondaggi dalla Premier, ma è altrettanto vero che l’Inter ha stretto dialoghi con gli agenti di Buchanan in tempi non sospetti.