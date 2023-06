Inter, per Frattesi altra contropartita nell’affare? Oltre a Mulattieri…

Marcelo Brozovic è sempre più lontano dall'Inter. Manca solo l'0k del croato, ma intanto Inter e Al Nassr hanno trovato un accordo per il cartellino del giocatore: 23 milioni di euro. Soldi che verranno utilizzati per dare l'assalto a Davide Frattesi. "L'Inter valuta Frattesi meno di 30 milioni, ovvero quanto incassato da Brozovic più il cartellino di Mulattieri valutato 5 milioni. Possibile, in tal senso, che per avvicinare le posizioni tra due società storicamente amiche, possa essere inclusa un’altra contropartita nell’affare".