Pedullà: “Inter, nessuno è incedibile. Nemmeno Barella e Lautaro. E per Bastoni…”

Mancano ancora due mesi e mezzo al termine della stagione ma anche in casa Inter iniziano a trapelare indiscrezioni sul prossimo mercato estivo. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione in casa nerazzurra:

"Nessun giocatore è incedibile, e comprendo anche Lautaro Martinez e Barella: se dovessero arrivare offerte di 60-70 milioni, il club non può chiudere le porte. Bastoni? Ha la stessa scadenza di Calhanoglu, ma se per il turco i discorsi del rinnovo sono già più avanzati, per Bastoni la situazione è diversa: ha fatto delle richieste, e andrebbe chiarito tutto al massimo entro i prossimi sessanta giorni".