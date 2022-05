Perisic? L’Inter cala il jolly per tenerlo: “E Ivan ha già detto allo spogliatoio che…”

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Ivan Perisic: occhio però alla mossa che può cambiare tutto

Appuntamento a fine stagione tra l'Inter e Ivan Perisic per discutere di un futuro che, visto il rendimento pazzesco del croato dovrà essere ancora insieme. E, come scrive Tuttosport, ora il club ha pure il jolly da poter calare sul tavolo: "Il croato, che ha già manifestato all’interno dello spogliatoio la volontà di rinnovare, chiederà ai dirigenti lumi sulla competitività della squadra e, in tal senso, avere nel taschino il “jolly” Dybala può essere determinante. Il discorso vale pure per i tifosi perché l’argentino è una stella di primaria grandezza nell’immaginario popolare e paradossalmente il fatto che possa scegliere l’Inter dopo l’addio da Torino intriga ancora di più, perché dimostrerebbe come le gerarchie tra le due squadre si siano ribaltate dopo anni di dominio bianconero.