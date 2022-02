SM – Inter, c’è la scelta definitiva di Perisic? “Ivan sembra deciso a…”

SportMediaset dà un importante aggiornamento sul futuro di Ivan Perisic, in scadenza di contratto a giugno 2022

E' sicuramente Ivan Perisic l'MVP della stagione disputata sin qui dall'Inter. Il croato è infatti sempre tra i migliori in campo e il suo gol nel derby certifica come ormai sia un uomo assolutamente fondamentale per i nerazzurri. Ma il suo futuro, riporta SportMediaset, sembra essere sempre più lontano da Milano a fine contratto: "Il giocatore sembra deciso ad andarsene nonostante sia sempre più un leader decisivo nella squadra di Inzaghi. Il problema è economico: chiede un nuovo contratto da 6 milioni a stagione, uno in più del suo attuale ingaggio, mentre l'Inter gliene offre al massimo 4 e non può andare oltre".