Barzaghi: “PIF? Marotta categorico. Per me qualcosa succederà, ci sono movimenti che…”

Beppe Marotta è stato molto chiaro sulla volontà di Suning di continuare al timone dell'Inter. Eppure, le voci su PIF sono insistenti

"Suning non ha alcuna intenzione di vendere e ieri Marotta lo ha confermato. L'unica cosa che risulta al momento è che PIF è deluso dal suo sbarco in Inghilterra e si è trovato a combattere con troppi vincoli in Inghilterra. Inoltre, si è accorto di quanto poco possa essere attrattivo, nonostante la loro potenza economica, un club come il Newcastle, che rischia anche la retrocessione. Quindi, dopo aver visto la partenza ufficiale del nuovo stadio, ha ripreso in mano il dossier Inter. Ovviamente nulla è fatto e non c'è assolutamente PIF dietro i rinnovi di Lautaro e Barella".

Barzaghi ha poi aggiunto: "Probabilmente succederà qualcosa, ci sono movimenti strani e questo lascia pensare che ci siano trattative in atto. Le parole di Marotta e Zhang sono molto categoriche, finché non ci sarà nero su bianco non sarà possibile dare notizie o ufficialità. PIF vuole riaprire una trattativa con l'Inter, vedremo se per una quota di minoranza o per la maggioranza. Vuole avere un'altra squadra oltre il Newcastle. Chi dice che è fatto tutto secondo me non dice la verità".