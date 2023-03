Staveley (Newcastle): “Con PIF valutiamo una multiproprietà. Stiamo esaminando…”

"Stiamo facendo tutto il possibile per aumentare le nostre entrate, come la serie in onda su Amazon. Dobbiamo essere prudenti perché dobbiamo rispettare il nostro budget imposto dal Fair Play Finanziario, ma stando sempre attenti alle scelte perché non possiamo permetterci di prendere un giocatore scadente investendoci dei soldi. Abbiamo ereditato dei contratti commerciali a senso unico che erano difficili da gestire e questo ci limitava di molto lo spazio di manovra nel generare entrate commerciali. Stiamo esaminando tutti i fattori per far crescere il Newcastle come marchio e club".