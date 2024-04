"Ma qui è giusto sottolineare anche l’effetto domino che il nuovo accordo produce sull’Inter e su Zhang. Con questa mossa il presidente dimostra di voler ragionare a medio-lunga scadenza sul club. È un segnale che non va certamente verso un cambio di proprietà, neppure verso un orizzonte per cui un addio di Zhang possa verificarsi a breve. La società nerazzurra ha davanti altri tre anni senza i problemi di liquidità che invece si erano palesati nei mesi post Covid. Non cambierà il tipo di gestione, certo: i dirigenti dell’area sportiva sanno di dover comunque ragionare sull’obiettivo dell’equilibrio tra entrate e uscite, nelle singole sessioni di mercato. Ma con questa mossa Zhang può valutare con tranquillità l’evoluzione della situazione. Vale nello specifico sull’Inter, alla vigilia di una stagione che vedrà aumentare i ricavi con il Mondiale per club. Vale per la questione stadio, intorno alla quale sono attesi sviluppi nei prossimi mesi. E vale anche per la situazione più generale di Suning: dalla Cina arrivano notizie secondo cui l’azienda potrebbe finalmente tornare in attivo nel 2024, dentro un anno in cui è prevista l’apertura di circa 3mila negozi fisici", aggiunge il quotidiano.