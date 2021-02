Finalmente Pirola: esordio da titolare con il Monza, l’Inter lo aspetta

Giornata da ricordare per Lorenzo Pirola: il promettente difensore di scuola Inter nella giornata di ieri ha compiuto 19 anni, e ha potuto festeggiare regalandosi l’esordio da titolare in Serie B con il Monza, impreziosito da vittoria e...

Fabio Alampi

Mancata cessione e nuova chance a Monza

La sua avventura a Monza si è fin qui rivelata avara di soddisfazioni: quella di ieri è stata solamente la seconda presenza in campionato, a cui bisogna aggiungere le due gare di Coppa Italia. Troppo poco per un giovane considerato uno dei migliori talenti del calcio italiano, che per la prima volta si ritrovava alle prese con il calcio dei grandi dopo la stagione trascorsa stabilmente agli ordini di Antonio Conte, ma nella quale si divideva tra allenamenti con la Prima Squadra e partite con i compagni della Primavera.

A gennaio, complice la scarsa considerazione da parte di Brocchi (per il quale era la quinta scelta in difesa, dopo Paletta, Bellusci, Bettella e Scaglia), l'ipotesi di cercare fortuna altrove si è fatta concreta, con diversi club di Serie B che si sono fatti avanti (su tutti Pescara e Reggiana): sia Inter che Monza avrebbero dato il via libera, ma l'infortunio di Paletta ha cambiato le carte in regola e il club brianzolo lo ha tolto dalla lista dei cedibili. Ora, dopo la brillante prestazione contro il Chievo, la speranza di tutti è che la musica possa cambiare. L'Inter lo aspetta.