Porta, idea Inzaghi: “Nessuna monarchia di Sommer, ma sarà alternanza con Audero”

Le gerarchie in porta per la prossima stagione potrebbero essere meno definite di quanto si pensi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

Le gerarchie in porta per la prossima stagione potrebbero essere meno definite di quanto si pensi. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, Simone Inzaghi ha in testa un'alternanza tra Sommer e Audero: