CorSport: “Conte aveva ragione: l’Inter ha trovato il potenziale futuro capitano”

Parole davvero importanti quelle di Romelu Lukaku nei confronti di Christian Eriksen: il centravanti belga ha infatti chiarito come voglia fare di tutto pur di aiutare il compagno nella sua esperienza all’Inter. E il Corriere dello Sport incensa Big Rom, addirittura proponendo una carica assai importante: “Volendo, l’Inter, oltre che un leader, ha trovato un potenziale futuro capitano.

Per come si è speso per un compagno in difficoltà, il totem belga ha ancora una volta dimostrato di pensare innanzitutto alla squadra, al gruppo. E’ un atteggiamento che ha mostrato sin dal primo giorno della sua avventura nerazzurra e che ha subito contestato compagni e tifosi. Per Conte non ce n’era bisogno, visto quanto ha insistito per averlo. E ha avuto ragione, alla luce della straordinaria crescita di Big Roma in questi 15 mesi di Inter”.