Matjaz 5,5 Non precisissimo, rischia di combinarla grossa con Stante ma rimedia. Nella ripresa il Genoa sostanzialmente smette di attaccare.

Cocchi 6 Parte con il freno a mano tirato, migliora con il passare dei minuti. Si vede prevalentemente sui calci piazzati, tutti affidati al suo sinistro.

Di Maggio 6 resta a galla con grinta e determinazione, ma non è - e non potrebbe essere altrimenti - brillante come nelle giornate migliori.

Zanchetta 5 Preso in mezzo dal dinamismo del centrocampo avversario, non riesce a dettare i tempi della manovra. (dal 1' st Bovo 6 La sua fisicità aiuta la squadra)

Berenbruch 6,5 Alla fine la zampata decisiva la piazza ancora lui, seppur con un tiro deviato. Per il resto solita prova di grande abnegazione. (dal 39' st Mosconi sv)

Kamate 5,5 Prova qualche giocata, ma non è giornata.

Sarr 5 Non si vede mai. (dal 28' st Spinaccè sv)

Quieto 5,5 Va vicino al gol nell'unica occasione che gli capita. Poi poco altro. (dal 1' st Owusu 5,5 Difficile incidere in una giornata come questa. Unico spunto: la palla servita a Di Maggio)

Chivu 5,5 Le assenze di Akinsanmiro e Stankovic giustificano solo in parte la leggerezza mostrata nel primo tempo, la pioggia torrenziale fa il resto. Prova a rivoltare la squadra a inizio ripresa con ben 3 sostituzioni, ma cambia poco. Un punto che, per come sono andate le cose, va più che bene.

