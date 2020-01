Inter-Empoli Primavera, le pagelle: Oristanio inarrestabile, Stankovic una sicurezza

L’Inter Primavera batte l’Empoli 3-1 e comincia l’anno con un successo. Queste le pagelle di Fcinter19008:

Stankovic 7 Una sicurezza, si oppone a tutti i tentativi dell’Empoli. Si arrende solamente alla conclusione sporcata di Asllani.

Kinkoue 6 L’attacco dell’Empoli combina poco, ma si concede qualche sbavatura che poteva costare caro.

Cortinovis 6,5 In continua crescita, non soffre gli attaccanti avversari.

Ntube 7 Si toglie la soddisfazione di segnare, da capitano, il primo gol del nuovo anno. Schierato da centrale di sinistra complice l’assenza di Pirola, mostra sicurezza e pulizia negli interventi.

Moretti 6,5 In gol all’esordio stagionale con la Primavera, Madonna ha una nuova alternativa per la fascia destra.

Gianelli 6,5 Tanto lavoro oscuro al servizio dei compagni. (dall’89’ Boscolo Chio sv)

Squizzato 6,5 Si vede poco, si sente tanto: dà equilibrio alla squadra, fa partire tutte le azioni.

Burgio 6,5 Prestazione diligente nella posizione di mezzala, con l’uscita di Dimarco torna sulla fascia sinistra. (dall’89’ Vaghi sv)

Dimarco 6 All’esordio in Primavera, comincia con qualche titubanza di troppo. Cresce con il passare dei minuti, da una sua iniziativa nasce il gol di Moretti. Da rivedere. (dal 69′ Sami 6 Entra per dare man forte al centrocampo)

Oristanio 7,5 A tratti inarrestabile, cerca con insistenza il gol, che arriva su rigore da lui stesso procurato al termine di un’azione personale devastante. Qualità tecniche indiscutibili, sta crescendo in concitnuità e concretezza. (dal 69′ Vergani 6 Qualche minuto, sfiora il gol)

Mulattieri 6 Meno brillante del solito, si muove tanto ma non trova il guizzo giusto in zona gol. (dall’80’ Gnonto sv)

Madonna 7 Porta a casa 3 punti nonostante le numerosissime assenze, comincia con il pide giusto il nuovo anno.