Con la notizia dell'addio di Mbappé al Psg, in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione in attacco. I francesi dovranno sostituire il fenomeno ed è caccia aperta al centravanti. Con un occhio attento ai bomber di Serie A.

"Mbappé, adieu. Il bomber francese volta pagina. Ma volta pagina anche il Psg. E il club dell'emiro del Qatar non intende rimanere con il foglio bianco. Per riempirlo, si prepara a spendere almeno trecento milioni di euro. L'idea è di trovare un sostituto all'altezza al fuoriclasse destinato al Real Madrid, anche se non sarà facile raccogliere un'eredità di gol a valanga e record. In ogni caso, il Psg ha messo nel mirino Leao del Milan, Osimhen del Napoli e Lautaro Martinez dell'Inter. Una minaccia per la nostra Serie A", scrive La Gazzetta dello Sport.