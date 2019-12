Inter, ecco quanto costa il sogno scudetto: Conte ha scelto i nomi, Marotta all’opera

Antonio Conte ci crede e vuole che ci credano anche giocatori e società. Il sogno scudetto, per il tecnico nerazzurro, non rappresenta una mission impossible, a patto che la rosa venga rinforzata a dovere.

Chiaro che, dalla prospettiva di Conte, quei rinforzi devono essere di spessore, sottolinea il Corriere dello Sport. Elementi in grado di essere inseriti subito e immediatamente in grado di dare un apporto supplementare, se non di fare la differenza.

Ebbene, Vidal e Marcos Alonso sposano perfettamente questo identikit. Si tratta, però, di operazioni non semplici.

Le cifre

Sia Barcellona sia Chelsea, infatti, oppongono una dura resistenza. Gli spagnoli non vorrebbero proprio liberarsi del cileno, le cui caratteristiche sono uniche nella rosa a disposizione di Valverde. Il giocatore, però, preme per uscire, perché in Catalogna non si sente protagonista. Così è trapelata un’iniziale apertura: prestito sì, ma con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Per Marcos Alonso (domenica tornato titolare contro il Tottenham dopo 7 gare consecutive fuori dai convocati), invece, i Blues chiedono addirittura 35 milioni più altri 5 di bonus: nessun cancello sbarrato per la sua partenza, ma al momento sono quelle le cifre. E di sicuro non aiutano i modi e i termini con cui è avvenuta la separazione tra Conte e il Chelsea.