Raiola: “Haaland? Non solo i 4 club che ho citato. E forse se ne va nel 2023”

Mino Raiola, in una intervista a Sport1, aveva menzionato "Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e Manchester City"

"I quattro club che ho citato sul futuro di Haaland sono stati solo un esempio per dire che, quando se ne andra', andra' in uno dei primi 15 club europei". Lo precisa all'ANSA Mino Raiola, che parlando del futuro dell'attaccante norvegese in una intervista a Sport1 aveva menzionato "Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona e Manchester City".