Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A del derby di Milano in programma questa sera , che potrebbe consegnare ai nerazzurri lo scudetto: "Al derby ho visto cose incredibili, giocatori leggendari. Tifosi tremare dalla gioia e dal dolore, ho visto grandissimi gol e incredibili salvataggi. Ma un derby che mette in palio uno scudetto, questo, non l'ho mai visto. Il derby è una partita sempre particolare, a prescindere dal prossimo che lo è ancora di più per l'importanza e perchè c'è la possibilità che si possa chiudere il discorso scudetto. È sempre bello giocare un derby, sono partite dove tu vuoi esserci e che tu vuoi vincere.

Il derby del 2021? Ricordo quel 3-0. Un'altra pietra messa per arrivare a vincere quello scudetto. L'unica pecca, purtroppo, è che per colpa del Covid non avevamo il calore dei tifosi allo stadio: un po' ci è mancato in quell'anno. Ho dei bei ricordi, arrivi a vincere uno scudetto e i tifosi erano comunque fuori, ci facevano i cori, in qualche modo siamo riusciti a festeggiare lo stesso insieme a loro. Post carriera? Passare dall'altra parte è strano, sei abituato a ricevere domande e invece ora sei tu che le fai. Lo spogliatoio di adesso è forte, ho sempre modo di confrontarmi con i miei ex colleghi, tutti mi parlano benissimo di Lautaro Martinez, ma non avevo grandi dubbi. Lui e Thuram mi hanno stupito nel loro rapporto di coppia calcistica, hanno trovato un feeling che è difficilissimo da trovare. Sono una coppia perfetta, ognuno ha le sue caratteristiche e riescono a completarsi.