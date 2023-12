Ravezzani sul futuro dell’Inter: “Posso dire con certezza che esiste un mandato per…”

Così il direttore di TL: "Il tempo gioca contro Zhang e su questo contano gli acquirenti. Rifinanziare il debito in questa situazione è complesso"

"Posso dire con certezza che esiste un mandato a vendere per l’Inter. Dopodiché la situazione debitoria del club rappresenta una variabile difficile da valutare. Il tempo gioca contro Zhang e su questo contano gli acquirenti. Rifinanziare il debito in questa situazione è complesso". Così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito al futuro societario dell'Inter e alle ultime voci che parlano di un tentativo da parte di Steven Zhang di rifinanziare il debito con Oaktree.