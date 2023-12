Zazzaroni: “Fino all’ultimo Lukaku si era sentito juventino. Inter? Nessuna intenzione di…”

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha ripercorso così l'estate di Romelu Lukaku , vicino a Inter e Juventus, finito poi alla Roma e descritto così: "Fino all’ultimo Romelu si era creduto juventino". Si legge: "Ci serve uno come Lukaku, un centravanti che sappia giocare spalle alla porta, allunghi la squadra e porti tanti gol. Più o meno con queste parole, lo scorso febbraio, Allegri rilanciò l’operazione che nella prima - e anche ultima - estate di Sarri la Juventus aveva impostato per provare ad affiancare Big Rom a Ronaldo - Dybala il sacrificio designato. Paratici aveva così avviato un discorso col Manchester United che valutava Lukaku, in rotta con il club, 85 milioni. Settanta per Paulo e 15 per Mandzukic la controproposta.

Ricordo che Mario aveva accettato subito il trasferimento. Per tre settimane Dybala aveva invece tergiversato: non sembrava convinto. Per di più i suoi rappresentanti, Antùn e Carlos, avevano sparato altissimo: 10 milioni netti di stipendio più 6 alla firma, cifre non in linea con i parametri dello United, fermo a 7,5/8 più bonus. E insomma Lukaku alla Juve era saltato, Dybala non si era mosso da Torino e per il belga si erano aperte le porte dell’Inter. Per inciso, dopo il no allo United era stato il Tottenham di Pochettino a muoversi, ma a quel punto Paratici aveva preferito tenersi la Joya. Ci serve uno come Lukaku, già. Seguendo l’indicazione del tecnico il primo a muoversi - ora lo sappiamo - fu, intorno a marzo, il giovane ds Giovanni Manna: incontrò a Bruxelles l’avvocato che si occupa della parte contrattuale del centravanti, Sebastien Ledure. I contatti proseguirono telefonicamente.