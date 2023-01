Ravezzani: “Monza-Inter? Errore più grave di Milan-Spezia! E vi spiego anche il perché”

In collegamento con Telelombardia, Fabio Ravezzani è tornato sul clamoroso errore dell'arbitro Sacchi nel secondo tempo di Monza-Inter , a suo giudizio ancor più grave di quello commesso da Serra in Milan-Spezia dell'anno scorso:

"Sacchi? Errore più grave di quello di Serra in Milan-Spezia e vi spiego perché: Serra vede un fallo che c'è e ha fretta di fischiare, poi Messias fa gol ma ha già sentito il fischio e calcia lo stesso. Sacchi, invece, si crea in testa una dinamica che non esiste, dato che non c'è alcun fallo dei giocatori dell'Inter, bensì due giocatori del Monza che inciampano fra loro. Serra fischia un fallo che c'è, Sacchi uno che non c'è. Ed è più grave".