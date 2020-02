Quando sarà recuperata Inter-Sampdoria? GdS: “Difficile trovare una data anche perché…”

L’emergenza Coronavirus ha portato al rinvio di Inter-Sampdoria. Una scelta cautelare e omogenea – si ferma tutto lo sport in Lombardia e Veneto – che riguarda da vicino anche l’Inter e i prossimi impegni. Il club nerazzurro giovedì dovrebbe ospitare il Ludogorets nel ritorno dei sedicesimi di Europa League e, ad oggi, pare difficile trovare una data per recuperare la sfida con i doriani. Ecco cosa scrive La Gazzetta dello Sport in merito:

“In mattinata al Centro Suning erano state innescate delle misure di sicurezza. Si entrava solo con carta d’identità, dimostrando di non provenire dalla lista dei dieci Comuni coinvolti nell’emergenza. Per l’Inter, con l’impegno in Europa League che potenzialmente si prolungherà, sarà difficile trovare una data per il recupero“.