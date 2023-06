L'Al Nassr è pronto ad accontentare le richieste di Brozovic ma il calciatore non è convinto dell'opzione saudita

Trattativa bloccata tra l'Al-Nassr e Brozovic. A riportarlo è Matteo Moretto, giornalista di Relevo, che conferma come l'incontro odierno tra il club saudita e il calciatore croato non sia stato così proficuo come da attese.