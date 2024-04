"A inizio marzo, negli ambienti della finanza londinese, un consulente di investitori sauditi rivelava la sfida milanese virtuale in corso a Riad, con la famiglia reale e il suo entourage impegnati a decidere se investire nel calcio italiano e se, nel caso, farlo sul Milan oppure sull’Inter. L’obiettivo era entrare presto nell’assetto azionario del club prescelto, per acquisirne successivamente il controllo. Un mese e mezzo dopo, lo scenario arabo è sospeso, non certo tramontato. L’imminente rifinanziamento del debito verso il fondo Oaktree, cui subentrerà l’altro fondo californiano Pimco, consente a Steven Zhang, il presidente cinese dell’Inter riapparso in pubblico al gp di F1 a Shanghai, di valutare senza la pressione della scadenza di maggio l’eventuale cessione della società, forte anche della partecipazione al ricco Mondiale per club 2025", si legge sul quotidiano che aggiunge come anche per il Milan non ci sia fretta, con Cardinale che ha rinviato la questione del socio mediorientale.