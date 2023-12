Velocità monstre, hockey e aneddoti: ecco chi è Buchanan, esterno a un passo dall’Inter

Nel gennaio 2022, il Brugge ha staccato un assegno da 6,5 milioni di dollari per portarlo in Europa. Si è trattato dell’investimento più caro della sua storia per un under 25. Tajon si è subito ambientato e ha iniziato a brillare per facilità di dribbling e soprattutto corsa. Sorprende in particolare la velocità palla al piede dell’esterno: con un picco registrato di oltre 35 km/h, è dietro soltanto al connazionale Alphonso Davies (con cui è legatissimo) e al milanista Theo Hernandez. Proprio in Belgio, Buchanan colleziona 67 presenze in un anno e mezzo condite da 5 gol e 12 assist. In nazionale, è a quota 4 gol in 35 partite dopo aver esordito il 6 giugno 2021.