Repubblica: “Lautaro, no all’Arabia: sogna di restare per sempre all’Inter”

"Poteva andare in Arabia a contar soldi. Ha preferito restare a San Siro a fare doppietta con la fascia da capitano al braccio e farsi adorare". Apre così il focus di Repubblica sul nuovo capitano dell'Inter Lautaro Martinez, man of the match dell'esordio di ieri col Monza e leader incontrastato in campo e fuori. Scrive il quotidiano: "Lautaro dimostra che volendo, anche di fronte a una montagna di milioni, scegliere è ancora possibile. Il Toro di Bahia Blanca, che Javier Zanetti ha portato a Milano cinque anni fa e che sogna possa restarci per sempre, da solo vale l’Inter. Negli occhi ha il fuoco che ha portato i nerazzurri in finale di Champions. Nei piedi sembra avere tutti i gol del mondo: non ha avuto nostalgia di Lukaku".