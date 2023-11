Inter, al Maradona senza scorie negative. È servita la strigliata di Inzaghi nell’intervallo

"I due volti del maxi turn over. Brutta, anzi bruttissima, prestazione nella prima frazione. Splendida reazione, con gli stessi uomini in campo, in una ripresa nella quale i “colpevoli” strigliati a dovere da Inzaghi all’intervallo, trovano il 3-1 con Arnautovic, il 3-2 con Frattesi e il 3-3 con Sanchez su rigore, procurato dal nuovo entrato Thuram. E’ una partita da pazza Inter quella del Da Luz. Perché dopo il 3-0 e la tripletta dell’ex Joao Mario, neppure il più fiducioso dei tifosi poteva immaginare una simile rimonta, che per poco non è sfociata in vittoria clamorosa. Adesso per avere il vantaggio del fattore campo nel ritorno degli ottavi ci vorrà un successo contro la Real Sociedad, il 12 dicembre a San Siro, ma la prova di ieri sera della seconda frazione permette di andare domenica al Maradona senza scorie negative nella testa. Perché senza il pareggio e la grande prestazione della seconda metà del match, sicuramente per l’Inter ci sarebbero state parecchie critiche", scrive La Gazzetta dello Sport.