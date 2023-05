Inter, rinnovi pronti per Bastoni e Calhanoglu: le cifre. Ottimismo per Dzeko e de Vrij

Un altro trofeo in bacheca dopo la Supercoppa Italiana conquistata a gennaio, e la prospettiva di vivere un sogno, con la finale di Champions League in programma il 10 giugno: l'Inter vince la nona Coppa Italia della sua storia e punta a chiudere al meglio la stagione. Dopo di che si penserà al futuro, a partire dai rinnovi dei contratti. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: "La conclusione della stagione, infine, darà il via in concreto alle grandi manovre per la prossima stagione e le priorità sono, chiaramente, i rinnovi. La scorsa settimana c'è stata la svolta sul fronte Bastoni. È stata raggiunta un'intesa di massima sulla base di un quinquennale da 5,5 milioni come parte fissa (a salire) più bonus. Si tratta solo di mettere le firme e di dare gli annunci ufficiali, ma la partita è chiusa.