Calhanoglu, rinnovo sempre più vicino: le cifre. “E può portare anche il nuovo sponsor”

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il rinnovo di Hakan Calhanoglu con l'Inter è sempre più vicino tanto che l'intesa tra le parti non è lontana. Il centrocampista turco dovrebbe firmare a 6 mln di euro a stagione anche perché l'Inter vuole evitare un nuovo caso Skriniar e guardarsi da eventuali offerte che potrebbero arrivare per Calhanoglu.

E Calhanoglu potrebbe rivestire un ruolo importante anche extra-campo: "Hakan è troppo importante, non ha fatto sentire l'assenza di Brozovic e adesso potrebbe portare il nuovo main sponsor: l'offerta di Turkish Airlines da 25 mln a stagione, in piena gara con altri soggetti per diventare il prossimo sponsor sulla maglia, è arrivata soprattutto per merito suo", assicura Sport Mediaset.