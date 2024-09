Le parole del centrocampista: "E' chiaro che la finale è un ricordo molto bello per noi, per me per il gol decisivo"

Marco Astori Redattore 18 settembre 2024 (modifica il 18 settembre 2024 | 08:55)

Intervenuto ai microfoni di Prime, Rodri, centrocampista del Manchester City, ha parlato in vista della sfida di questa sera contro l'Inter: "E' chiaro che la finale di Istanbul è un ricordo molto bello per noi, per me per il gol decisivo: alcuni italiani saranno contentissimi, altri un po' meno. Anche questo fa parte del calcio. Sono contento di tornare a giocare questa competizione, mi piace.

L'Inter gioca da diversi anni ad altissimo livello e in maniera molto concreta: è una delle migliori squadre a livello collettivo per come si trovano e come lavorano. Hanno grandissimi giocatori e grandi qualità. Calhanoglu il migliore regista e io secondo? L'ho ascoltato: è un grande giocatore con grandi qualità, da lui passano tutti i palloni del gioco dell'Inter. Non voglio pensare a questa classifica. Il Pallone d'Oro? E' un sogno ma è una decisione che verrà presa da altri: sono pronto ad accettare qualsiasi decisione".