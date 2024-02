All’andata, in quello che è stato il suo stadio quando vestiva la maglia dell’Inter, fu bersagliato dai fischi e dagli insulti dei suoi ex tifosi

Sabato alle 18 gli occhi saranno puntati anche su Romelu Lukaku, osservato speciale di Roma-Inter e grande ex della partita. Sul belga fa il punto oggi il Corriere di Roma: "All’andata, in quello che è stato il suo stadio quando vestiva la maglia dell’Inter, fu bersagliato dai fischi e dagli insulti dei suoi ex tifosi, che gli prepararono un’accoglienza «degna», secondo loro, del «tradimento» subìto. Romelu Lukaku giocò una pessima partita, e con lui tutta la Roma. Dopodomani all’Olimpico l’attaccante belga proverà a prendersi la rivincita contro la sua ex squadra. «Il rispetto non si aspetta», il messaggio social di un paio di giorni fa, e lui cercherà di non averne «sportivamente» della capolista della serie A.