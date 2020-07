Roma-Inter, Barella torna dal 1′. Conte conferma Lautaro-Sanchez, Eriksen e Lukaku in panchina

Obiettivo -3 dalla Juve. L’Inter vuole vincere all’Olimpico contro la Roma e piazzarsi in scia ai bianconeri in attesa della sfida di domani sera contro la Lazio. Conte ritrova Barella dal 1′, mentre Lukaku potrebbe entrare a gara in corso.

“Eriksen dalla panchina, conferma per la coppia Lautaro-Sanchez, Barella di nuovo titolare, Lukaku pronto a subentrare. Antonio Conte si avvicina alla sfida con la Roma con due sole pedine ancora sicuramente fuori causa, Sensi e Vecino. Gli altri partiranno per la capitale stamattina, compreso Lukaku, che dopo le buone sensazioni di venerdì ieri si è allenato (e bene) per la prima volta in gruppo. Conte però inizialmente confermerà la coppia con le quale ha sconfitto Torino e Spal. Ma non Eriksen, che ricomincerà fuori. Al suo posto l’unico vero dubbio di Conte: favorito Gagliardini su Borja Valero, con conseguente ritorno al modulo 3-5-2. In difesa scelte scontate, sulle fasce si riprende il posto da titolare Young. La buona nuova è il rientro di Barella, assente dalla sfida con il Brescia di inizio luglio, al centro di un duello di mercato proprio con la Roma la scorsa estate. L’Inter si è allenata ad Appiano nel tardo pomeriggio, poi cena di squadra nel centro sportivo e tutti a casa. Stamattina il gruppo raggiungerà Roma in aereo: a differenza di Ferrara, il rientro a Milano è previsto subito dopo la partita”, rivela La Gazzetta dello Sport.