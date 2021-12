Romano: “Inter molto ottimista per Brozovic. Bremer piace, ecco il prezzo”

In diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così delle vicende calde di casa Inter

In diretta sul profilo Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così delle vicende calde di casa Inter: “Rinnovo Brozovic? L'Inter è molto ottimista. Bremer a gennaio resta, ma non è detto che vada via a giugno. Piace a molti, tra cui l’Inter, il Torino per lui chiede 35/40 milioni, prenderlo a una cifra più bassa diventa dura”, le sue parole.