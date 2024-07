Il difensore polacco può lasciare i Gunners, ma per il momento non è stata raggiunta alcuna intesa con i nerazzurri

Uno dei nomi caldi per la difesa dell'Inter è quello di Jakub Kiwior, in uscita dall'Arsenal. Un giocatore che piace in viale della Liberazione, e che rispecchia le caratteristiche indicate da Oaktree. Una pista da tenere d'occhio e che, secondo alcune testate giornalistiche, potrebbe presto regalare delle novità.