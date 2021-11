Romano: “Adeyemi, l’Inter ha incontrato i suoi agenti a Milano: la situazione”

In diretta su The Here We Go Podcast, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così dell’interesse dell’Inter per Karim Adeyemi

In diretta su The Here We Go Podcast (ITA), il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così dell’interesse dell’Inter per Karim Adeyemi: “Un retroscena riguarda Karim Adeyemi, del Salisburgo, un giocatore impressionante, alla Vlahovic per capirci. L’Inter tre settimane fa ha incontrato i suoi agenti a Milano, oltre al Barcellona che spinge. Il Dortmund resta avanti per il giocatore, ma l’Inter ha sondato la situazione e se non dovessero chiudere altri club in fretta, a quel punto i nerazzurri potrebbero provarci se dovesse esserci qualche cessione. Adeyemi all’Inter piace tantissimo, non si parla di una trattativa, ma il gradimento c’è”.