"Vi dico realisticamente quello che sta per accadere. Per quello che risulta a me, il 20 maggio non è più una data importante. Tra poco potrebbe essere messo nero su bianco che il processo di rifinanziamento dell'Inter è avvenuto. Lo scenario è che Steven Zhang, o comunque la famiglia Zhang, visto che anche il padre è tornato in sella nel gruppo, che sta vivendo una fase di rilancio, stia facendo un buon lavoro per il brand Inter. Lo conferma il fatto che arrivano sempre più sponsor. La situazione si avvia a tenersi l'Inter fino al 2027: la ragione risiede nel Mondiale per Club, nella nuova Champions League e nello stadio. Sta per arrivare una pioggia di denaro per chi, come l'Inter, avrà l'onore di partecipare alle nuove manifestazioni, come la nuova Champions League. Forse, per la prima volta, il club potrebbe non dover fare una cessione eccellente in estate".