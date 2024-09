"Sono stato io stesso a interloquire con la Uefa, perché se chiede la garanzia che non ci siano lavori a San Siro come faccio a darli?". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento promosso da Il Giornale, 'La Grande Milano. Dimensione Smart City', commentando la decisione di non concedere allo stadio per la finale di Champions del 2027 Milano, "Pragmaticamente non si poteva fare diversamente. A meno che qualcuno si prenda la responsabilità di dire che è impossibile che là ci siano lavori - ha aggiunto -. Ma questo negherebbe il percorso che stiamo facendo con Inter e Milan. Dopodiché tutto dipenderà dal percorso che stiamo facendo con le squadre e su questo ci stiamo lavorando".