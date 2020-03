Sala: “Milano non può crollare, sarebbe un disastro. Milanesi, siamo chiamati a resistere”

Beppe Sala, su Facebook, ha voluto lanciare un messaggio ai milanesi. Già dalle prime ore dell’alba, si sono create lunghe file ai supermercati. Il sindaco di Milano ha voluto inviare il suo messaggio ai cittadini: “Oggi siamo chiamati a resistere, perché Milano non é ancora stata toccata come altre città lombarde nella diffusione del virus e non lo può essere, per la nostra salute, per i nostri cari ma anche perché immaginate il crollo di una città di un milione e 400mila abitanti cosa produrrebbe sul sistema sanitario. Sarebbe un disastro”, ha detto in un video sui social.

