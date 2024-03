"Inter e Milan hanno tempo addietro manifestato al Comune la volontà di avere uno stadio di loro proprietà. Per dare un servizio migliore ai tifosi, per aumentare i ricavi, per patrimonializzarsi. In principio non hanno voluto esaminare l’ipotesi di una ristrutturazione di San Siro e hanno ipotizzato la costruzione di un nuovo stadio nell’area adiacente all’attuale impianto con l’abbattimento del vecchio. C’è stata quindi una lunga fase di discussione fra il Comune e i due team, in particolare sulle volumetrie richieste per le funzioni accessorie allo stadio (come uffici, alberghi e altro). Discussione che si è conclusa secondo le previsioni del PGT comunale. In seguito la Sovrintendenza si è espressa a favore di un vincolo di natura storico-culturale che, di fatto, impedisce l’abbattimento di San Siro. Ciò, unitamente alle richieste di referendum portate avanti da comitati cittadini, ha indotto le squadre a valutare aree fuori Milano".