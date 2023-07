Inter, affare Samardzic risponde a esigenza dettata da Zhang: “Giovane e di prospettiva”

Con l'arrivo di Samardzic, anticipato ieri da Fcinter1908 , l'Inter sistemerebbe il reparto. Inzaghi avrebbe alternative di qualità in ogni ruolo del centrocampo e potrebbe far ruotare le forze durante tutta la stagione. Ma la scelta di puntare sul giovane dell'Udinese è anche una scelta societaria.

"L’affare Samardzic risponde anche a un’altra esigenza, dettata dal presidente Steven Zhang e condivisa da tutto il management nerazzurro. E cioè quella di inserire in rosa giocatori di talento, di prospettiva, che abbiano in canna la possibilità di aumentare il proprio valore. L’Inter è un club che ambisce all’autofinanziamento, il player trading è una religione: a pensarci bene, oggi non sono tanti i calciatori in rosa che rispondono a queste caratteristiche. E’ lo stesso motivo che in attacco spinge i dirigenti a considerare Balogun invece di Alvaro Morata, per intendersi. Con Samardzic, rispetto a Gagliardini, si abbassa il monte ingaggi, appunto grazie al Decreto Crescita", sottolinea La Gazzetta dello Sport.