Samardzic all’Inter, tutte le cifre e quanto guadagnerà. Recompra su Fabbian

Tale esborso verrà saldato, in principio, grazie ai soldi ricavati dalla cessione in Friuli di Fabbian, per un affare che ricalca quello di Frattesi a Milano, con Mulattieri al Sassuolo. L’unica differenza – fondamentale – è che per l’ex Reggina l’Inter manterrà una sorta di controllo. Di questo fondamentalmente si è discusso ieri e si continuerà a discutere nei prossimi giorni quando, al rientro di Ausilio dal Giappone, il ds nerazzurro insieme all’ad Beppe Marotta, incontrerà Pozzo dell’Udinese.

Anche Fabbian e il suo procuratore dovranno successivamente trovare la quadra con la società friulana, ma l’apertura al trasferimento è totale, non in discussione. Stesso discorso per Samardzic, che grazie a Rafaela Pimenta, che ha lavorato alacremente in queste settimane per arrivare a dama, andrà a percepire un quinquennale da circa 1.8 milioni di euro più bonus”, si legge.