Inter, al ‘Meazza’ arriva l’Udinese di Samardzic: le quote dei bookmakers

La Thu-La vuole brillare ancora - Se le scelte di formazione per la difesa interista saranno pressoché obbligate, vista la contemporanea indisponibilità di De Vrij, Dumfries e Pavard, l’attacco sarà al completo, ma i due interpreti dal primo minuto non potranno che essere Lautaro Martínez e Marcus Thuram. La quota-gol Betclic dell’argentino è a 1.70, mentre il francese è a 2.05. Dopo la prodezza che ha aperto le danze con il Napoli, Hakan Çalhanoğlu va alla ricerca di un’altra rete, data a 3.10 da Betclic. Attenzione alta anche per un possibile colpo di Juan Cuadrado, che dopo le ultime ottime prestazioni sogna il primo gol in nerazzurro, indicato a 4.80. Quote rispettivamente a 2.25 e 2.40, invece, per i due possibili subentranti nel reparto offensivo a partita in corso, Marko Arnautović e Alexis Sánchez.