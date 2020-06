Sanchez ha convinto l’Inter: avviate le pratiche con lo United. E l’alto ingaggio può ‘aiutare’

Entrato in corsa nella gara col Napoli, Sanchez ha dimostrato di poter ancora dare tanto a questa Inter. Il cileno è in forma e ha voglia di dimostrare, dopo una stagione fin qui rovinata dagli infortuni. Per la sfida con la Samp, il Nino Maravilla contende a Lautaro una maglia da titolare e nelle gare da qui alla fine si giocherà la riconferma.

“A febbraio pensare a una conferma di Sanchez sembrava utopia, invece nelle settimane di lockdown molto è cambiato perché il Barcellona ha impresso una forte accelerazione su Martinez ma, soprattutto, l’Inter ha dovuto digerire il no di Dries Mertens. Questo, unito al piglio con cui il cileno si è ripresentato ad Appiano, ha convinto l’Inter ad avviare le pratiche con il Manchester United per tenersi il giocatore, approfittando della trattativa per prolungare il prestito fino al 30 agosto. Lo scoglio è l’ingaggio da 12 milioni che gli garantiscono i Red Devils ma qui Sanchez è il primo a sapere che occorrerà un sacrificio che lo dovrà portare a spalmare quei soldi in più anni. Super-stipendio che può essere però pure grimaldello per strappare condizioni vantaggiose sul cartellino, anche perché l’attaccante non rientra più nei piani dello United“, rivela Tuttosport.