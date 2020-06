Inter, Conte ‘avverte’ Lautaro: Sanchez già scalpita. “Oggi lo prenderà da parte e…”

La brutta prestazione al San Paolo di Lautaro Martinez ha subito acuito le voci su una sua presunta distrazione per via delle voci di mercato provenienti da Barcellona. Toccherà a mister Conte rimettere sui binari giusti il Toro e per farlo potrebbe fare ricorso alla concorrenza.

” Magari oggi prima dell’allenamento il tecnico prenderà da parte Lautaro e gli chiederà conto di una partita al di sotto dei suoi standard. Per provare a capire se è stato solo un inciampo o se la maglia blaugrana è troppo ingombrante nei pensieri di un 22enne che vede già il salto triplo al Barça. Ora ci deve essere solo l’Inter, altrimenti Antonio dovrà cercare altrove la spinta in attacco. Magari dando fiducia a Sanchez, che in questi due mesi potrebbe essere finalmente utile”, spiega La Gazzetta dello Sport.

Sanchez scalpita

“Al San Paolo in 20 minuti il cileno ha dato elettricità alla squadra. Non è bastato all’Inter, ma è bastato per capire che l’ex United, frenato in nerazzurro dall’infortunio alla caviglia di ottobre, può ancora servire. Ballottaggio con Lautaro possibile?

La concorrenza (finora inesistente) potrebbe aiutare il Toro a rialzarsi e il Niño Maravilla (tornato al top della condizione) a sentirsi importante. Cosa che non ha fatto ieri il suo ex allenatore Solskjaer, cancellando di fatto il ritorno dell’attaccante cileno a Manchester («Un bel divano a volte non sta bene con il resto», ha detto di Alexis), mentre l’Inter preferisce aspettare. Vuole di nuovo il Toro scatenato ma scalda Sanchez e in caso di finale di stagione ad alto livello potrebbe considerare di tenerlo”, aggiunge il quotidiano.