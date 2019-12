Cuore d’oro Sanchez: trascorre la vigilia di Natale con i bambini di una scuola elementare

Alexis Sanchez ha approfittato della sosta natalizia per tornare in Cile e godersi qualche giorno di vacanza prima di tornare in Italia per mettersi a disposizione di Antonio Conte. Alla vigilia di Natale il cileno si è recato in una scuola elementare per consegnare regali, cibo e sorrisi ai piccoli che sono rimasti increduli quando hanno visto l’attaccante. Alexis ha documentato tutto su Instagram con alcuni video in diretta e Storie. Poi in un post ha augurato un Buon Natale ai bambini di tutto il mondo.

