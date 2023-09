Sommer e Sanchez, dai dubbi alle risposte sul campo. Risorse nuove per Inzaghi

"Il cileno, altro classe 1988, invece, non era nei pensieri di nessuno, anche perché era andato via sbattendo la porta solo un anno prima. Là davanti i nerazzurri, scottati dalla giravolta di Lukaku, hanno però dovuto cambiare i piani più volte e, col traguardo in vista, Alexis si è offerto in maniera insistente, in privato e via intermediari. È comunque servito l’incastro giusto col Tucu Correa, che ha preso il posto che aveva lasciato libero proprio l’ex compagno a Marsiglia. Così ecco nascere il Sanchez-bis, scelta parsimoniosa a parametro zero (3 milioni di stipendio, un anno di contratto): avrebbe i compiti della quarta punta, ma ad Anoeta ha dimostrato che il piedino è ancora caldo per scalare le gerarchie".