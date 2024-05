Secondo Sportmediaset "In porta dovrebbe esserci ancora Sommer nonostante qualche linea di febbre accusata oggi. Riposo per Pavard in difesa, dove ci sarà spazio per Bisseck con il resto della difesa "obbligato" con de Vrij e Bastoni visto lo stop di Acerbi e Dimarco reduce dall'affaticamento al polpaccio (mercoledì lavoro personalizzato per lui) che quindi spinge Carlos Augusto titolare sulla fascia mancina di centrocampo. Potrebbe anche vedersi Buchanan in quel ruolo con l'ex Monza a fare il braccetto al posto di Bastoni ma sembra più una soluzione da vedere a gara in corso".