Serie A Tim – Sassuolo-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo lo scivolone in Champions per l’Inter è tempo di rituffarsi in campionato. Domani pomeriggio i nerazzurri faranno visita al Sassuolo di De Zerbi, gara valida per il 9° turno del campionato nazionale di Serie A Tim. Antonio Conte e l’Inter hanno subito l’opportunità per riscattare la serata europea e affrontando il Sassuolo, che la precede in classifica, e tentare di rosicchiare punti al gruppo di testa.

Sassuolo-Inter, dove vederla in televisione

Sassuolo–Inter sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky e andrà in onda precisamente sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A, canale 202.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Caputo, Defrel, Pegolo, Romagna

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Kolarov, Padelli, Vecino