Satriano: “Con l’Inter rinnovo fino al 2027. Ho scelto il Brest perché…”

Le parole dell'uruguaiano: "Sono stato sei mesi all'Inter, è tra i migliori club al mondo. Allenarmi a quel livello mi ha aiutato per migliorare"

Marco Astori

Giorno di presentazione per Martin Satriano, centravanti classe 2001 dell'Inter arrivato in prestito al Brest. Queste le sue dichiarazioni alla stampa riportate dal club francese: "Mi è piaciuta l'idea di venire qua in Francia, ho visto tante partite del Brest: è una grande squadra, l'ho scelto per questo. Ho avuto altre offerte, ma quella che mi è piaciuta di più è stata quella del Brest.

Agoumé? Ho parlato tante volte con lui, mi ha raccontato tante cose e il livello della Ligue 1: anche per lui è bello essere qua. La differenza è che in Italia il calcio è più tattico, qui magari è più intenso. Le mie caratteristiche? Sono un giocatore che può aiutare la squadra con gol e assist e facendo lavoro difensivo in fase di non possesso. Lavoro molto per la squadra. Agoumé mi piace molto come giocatore, è da tanto che lo vedo giocare.

Fisicamente mi sento bene, sono pronto: sono stato sei mesi all'Inter, è tra i migliori club al mondo. Allenarmi a quel livello mi ha aiutato per migliorare, sono pronto. Io sono qua per aiutare la squadra, questo prestito mi serve per trovare minuti e giocare ad un buon livello. Con l'Inter avevo due anni di contratto, ora ho firmato fino al 2027. Agoumé mi aiuta tanto, anche gli altri mi stanno aiutando: parlo inglese e qualcosa di spagnolo. Tra un po' riuscirò a parlare francese", ha concluso.